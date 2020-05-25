高雄罷韓活動，如火如荼展開！民進黨台中市議員邱素貞等人25日質詢時說，支持罷免國民黨高雄市長韓國瑜的群眾，高喊「666堅定罷韓」，國民黨台中市府也推出一項名為「6666」計畫，因時機敏感，引起民眾的揣測？經發局長張峯源說，市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」。

台中市議會25日進行財經委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源等人關心市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」以及市府對流動攤販輔導安置立場。

邱素貞說，高雄將於6月6日星期6，舉行罷韓投票活動，支持罷韓民眾喊出「666堅定罷韓」，正當「666」成為罷韓串連口號之際，台中市政府目前也推出「6666」計畫，因時機敏感，格外引起各界關注與討論。

邱素貞詢問出席官員，包括財政局、地方稅務局、農業局、主計處等是否有人知道「6666」？現場鴉雀無聲，沒有人知道，氣氛尷尬。邱素貞呼籲市府，應該加強行銷「6666」，好的施政，不應受到「罷韓」影響，而裹足不前。

經發局長張峯源指出，為吸引青年創業者進入傳統市場，市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，釋出14座公有市場共167個攤位，優先提供66年次以後台中市民承租，並提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施，協助青年以較低廉價格一圓創業夢，也為傳統市場注入年輕活力。他允諾，將加強行銷。

經發局表示，公有零售市場6666青年招商計畫自即日起開放空攤位申請，凡設籍台中市且年滿20歲或未成年已結婚的66年次以後青年，具有營業能力且親自經營者，只要至公有市場管理室申請，並提出具特色經營理念，即可優先使用

經發局強調，公有零售市場6666青年招商計畫自即日起開放空攤位申請，凡設籍台中市且年滿20歲或未成年已結婚的66年次以後青年，具有營業能力且親自經營者，只要至公有市場管理室申請，並提出具特色經營理念，即可優先使用。

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(中時 )