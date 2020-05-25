前台北市立醫院愛滋病個案管理師邱智浩，因去年涉嫌提供安非他命供人吸食，檢方今年初依《藥事法》轉讓禁藥罪嫌起訴邱男後，北檢另查出他2018年9月至去年2月，4度在醫院院區、日租套房等地涉嫌販賣安非他命給藥頭，25日再依《毒品危害防制條例》追加起訴。

據調查，檢警去年10月偵訊毒品案件，藥頭供出毒品是由邱智浩所提供，員警跟監埋伏2星期，得知他赴日參加研討會，立即向檢察官申請拘票和搜索票，並請移民署對邱男境管，去年11月邱男一下飛機就將他拘提到案。

警方更在邱男家中搜出多組吸食器，以及255公克安非他命，但邱男否認毒，表示60公克毒品是供自己使用，依《毒品危害防制條例》販賣二級毒品罪，向法院聲請羈押，但法院認為沒有羈押必要性，諭令10萬元交保，並限制出境。

據了解，邱智浩曾任藥癮減害自主團體個管師，曾多次宣導愛滋病和性病傳染相關知識，也曾開講座解釋成癮物質與同志性愛的關係，形像正面陽光，更因外語能力優秀，還會協助愛滋國際交流會議等，他曾擔任社團法人「台灣露德協會」理事，後因捲入販毒疑雲，主動請辭。

(中時 )