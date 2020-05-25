口罩外銷解禁？衛福部：最慢下周決定政策 10:492020/05/25 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部次長薛瑞元(取自立法院官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩產量增加到日產2千萬片，業者關心政府哪時可以解除口罩外銷禁令，今天立法院社會福利及衛生環境委員會會議上，衛福部次長薛瑞元表示，未來口罩會用定額徵用方式，多的就可以外銷，此項政策快的話本周可以做決定，最慢下周。 (中時 ) #口罩 #外銷 #政策 #衛福部 #福利 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠端、新興科技商機崛起 我4月外銷訂單年增2.3％ 00:362020/05/21 兩岸 今年荔枝預期盛產 中市府：積極開拓外銷 12:482020/05/21 生活 暖心小二女童 收集口罩親送波麗士 13:572020/05/21 生活 口罩工廠拒政府徵收 私下販售獲利逾2千萬 16:492020/05/21 社會 「瑞基自動化核酸分析儀」贈全台5離島，陳時中跨海澎湖受贈 12:032020/05/22 社會 口罩工廠女員工竊萬片口罩 私賣爽賺3萬元遭逮 12:592020/05/22 社會 地方紓困金不足 陳時中：中央會努力 16:042020/05/22 生活 口罩出口可望鬆綁 南六、康那香受惠 04:102020/05/23 證券．權證 巴西地方與中央槓上 04:102020/05/24 專題周報 恆基呼救 盼衛福部助度難關 04:102020/05/25 生活新聞 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 威力彩頭獎衝破5億 這3生肖財運最旺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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