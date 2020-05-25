口罩產量增加到日產2千萬片，業者關心政府哪時可以解除口罩外銷禁令，今天立法院社會福利及衛生環境委員會會議上，衛福部次長薛瑞元表示，未來口罩會用定額徵用方式，多的就可以外銷，此項政策快的話本周可以做決定，最慢下周。

(中時 )