最近疫情趨緩之後，政治上的緊繃程度反而開始加大，不管是中、美之間，或中、港之間，水似乎都很深，政治上的角力是否會造成經濟上及巿場資金的衝擊，目前要保持注意。

二個月前船長擬了一份高股息名單，目前為止表現都還不錯，高股息股的投資除了要挑選質、量皆好的公司外，買在相對低檔也是獲利的重要關鍵，因全球已開發國家大多已進入零利率的時代，資金總不能全買沒有收益的黃金跟債券，配置一些高股息股票會是合理的對策。

第一張表為4/2船長給大家的名單，期間整體表現+16.9%，優於大盤的13.9%。

其中台積電、宇瞻及力成，我們已說過先出場。

因股價已有些漲幅，我們應該調整一下名單，後面4張表大約有115檔個股，是由台股中殖利率前500名中挑選出來的，大致上分布在幾個族群:

傳產: 水泥、食品、汽車零組件、環保、金融、建設及建材、生技(醫美/通路/醫材)、農業化工及家用消費品。

電子: NB及EMS相關、工業電腦(IPC)、電子通路、封測、設備及材料、電池、系統整合、記憶體模組。

這些產業都不是高度成長的產業，也不需要太多的資本支出，進入產業的金牛時期，賺的錢大多可以拿出來分配，在這之中找次產業龍頭，或者體質健全公司，仍是可以有相當的回報，這裡面的公司平均殖利率約6%，應該可以打敗很多投資標的了。

以高股息配置角度應分散不同產業投資以降低風險，並盡量在相對低檔或下跌一段後進場，當然最後是要長期持有，才能顯出高股息股的時間價值。

圖文/船長授權提供

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)