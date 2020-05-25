中華亞太菁英交流協會提供

中華亞太菁英交流協會今天公布民眾對520總統就職演說觀感民調，超過7成民眾滿意蔡英文總統兩岸論述。對中共人大所提出的香港國安法，則有高達56.3％民眾認為將摧毀香港現有的一國兩制。

蔡英文總統520舉行第二任的就職典禮並發表演說，中華亞太菁英交流協會今召開記者會，公布相關民調結果。

在就職演說對兩岸關係影響方面，48.5％民眾認為蔡英文就職演說對兩岸關係沒有改變，21.5％認為會和緩，17.8％則判斷會緊張。蔡總統的兩岸論述滿意度為71.7％，信心度亦有67.6％；換言之，蔡英文總統就職演說提出的兩岸主張符合多數民眾期待。

新冠肺炎疫情仍未平息，在詢問民眾恢復兩岸交流的意願發現，64.5％民眾不贊成逐漸放寬中國大陸人士來台管制，僅31.0％贊成恢復。進一步了解受訪者未來前往中國大陸經商、就業、就學或旅行的意願，多數民眾因疫情降低前往中國大陸意願(65.1％)，僅4.3％受訪者表示沒有改變。

針對5月22日中共人大所提出的香港國安法，此次調查亦納入訪問，結果顯示56.3％民眾認為此法將摧毀香港現有的一國兩制，15.3％民眾認為可保障一國兩制；顯見，台灣民眾對香港國安法持負面觀感。

這份訪問是在5月21日至22日進行，成功訪問1074位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。

(中時 )