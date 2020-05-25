垃圾大戰即將引爆！台中市議會國民黨團今天舉行「前朝爛攤收不完、垃圾漲價漲不完」記者會，痛批坊間垃圾私人清運公司不斷的喊漲價，市府環保局卻束手無策，任由業者的調漲；黨團書記長陳政顯說，環保局應訂定天花板價格及檢舉電話，不能讓社區住戶任由業者宰割。

市議員楊正中說，近期有許多社區大樓向他反應，過去林市府時期民間清運業者的大樓垃圾處理費假藉各種名義連年漲了3次。明明過去漲3次價，結果現在業者又再借「環保局限縮業者清運量」為由又開始漲價；因此很多大樓發現垃圾處理費永遠漲不完，到底台中市政府到底是發生什麼事情，政府怎麼連個垃圾都處理不好？！

大鵬里長邱清涼、大俊國社區主委王中虛、漢口公爵副主委梁月玲等列席，與會民眾不滿說，不僅大樓的住戶垃圾喊漲，連攤商的垃圾也漲價，環保局的作業方式，讓市民無法認同；社區大樓的垃圾清運不正常，但環保局的垃圾清運卻都很正常，目前市府對業者卻都沒有罰則可罰，令人不解？

陳政顯痛批說，環保局由專業的人，做不專業的事情，無止境的讓垃圾漲價，未製訂相關的管理機制，任由業者的漫天喊漲，環保局應訂定天花板價格讓業者有所遵循，讓民眾的民生問題有效解決，才不致於會造成市民的恐慌。

(中時 )