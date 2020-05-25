往年3、4月都是大陸的求職旺季，新鮮人積極謀職，資深職場人士則計畫轉換跑道，不過，突如其來的疫情打亂各方計畫；好在，隨著3月逐步復工復產，各類招聘會紛紛改在線上進行，求職和招聘重新開始活躍，「雲招聘」成了大陸今年最熱門的求職模式。

受到疫情影響，不少企業自3月開始，就展開一系列的線上招聘活動。《證券日報》報導，各類企業線上徵才策略花招百出，比如，央視新聞聯合BOSS直聘5月初發起「『職』為你來」媒體公益活動，5月19日招聘專場由尼格買提和龍洋直播；公開數據顯示，直播期間累計收到逾10萬應屆生簡歷，各平台累計觀看量超1200萬人次，綜合所有崗位年薪，此次直播「帶貨」價值超過82億元人民幣。

北京某大四生表示，「4月我的『雲招聘』完成了最後一步，之前一次進行了企業分享會、雲端面試、雲端簽約，和公司人事部門在線上初步簽訂就業協定後，整個求職過程，沒有和任何人面對面接觸。」

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，長遠來看，「雲招聘」有很大發展空間；「雲招聘」能夠有效降低時間成本、管理成本，未來將有更多數據資源呈現在雲端，給企業信息集中整理、處理以及鑑別，給求職者增加擇業選擇帶來更多的便利性；未來，網絡求職招聘將更加常見。

不過，盤和林亦指出，上述情況是建立在求職者能夠很好的適應「雲招聘」的前提下；目前，「雲招聘」還存在網絡基礎設施建設落後、交互體驗較差、招工陷阱、信息洩露等問題，還需要加強技術創新和平台建設，不斷完善「雲招聘」流程。

萬博新經濟研究院副院長劉哲認為，「雲招聘」是適應當前疫情防控的需要，各部門、用人單位和招聘平台探索的替代性的招聘模式，用線上簡歷投遞、遠程筆試、視頻面試等方式，提升招聘的效率，減少疫情對就業的衝擊。

劉哲表示，長期來看，「雲招聘」對於不同行業、以及招聘流程的不同環節的適用度不同，需要根據行業特點以及招聘的實際需要選取最適合、最高效的招聘方式。

(旺報 )