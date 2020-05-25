隨著疫情趨緩，各級學校都會陸續舉行畢業典禮，新北市教師會揮今天發布新聞稿呼籲，疫情期間請中央到地方的民意代表，應主動避免出席各級學校的畢業典禮，讓畢業典禮回歸以學生為主體，為孩子創造更多屬於他們的溫馨感動回憶。

新北市教師會表示，在師生與家長心中，畢業典禮中最煞風景的，恐怕是各級民代或是與學生不相干政治人物的輪番致詞，難免總有藉機表彰問政或貢獻的內容。冗長的流程，往往降低了畢業典禮的溫馨與感動。

新北市教師會理事長鄭建信表示，畢業典禮本屬校園教育活動，不論辦理的形式為何，其目的無非是回顧畢業生在校期間的學習活動，傳遞師生間的感謝與祝福；更是希望透過畢業典禮的潛在影響，使學生體認生命成長的特殊象徵活動。

今年因為疫情緣故，使家長不得在會考陪考，孩子壓力也相對減少；公寓大廈年度大會、人民團體會員大會若不為改選就延後辦理或是對於來賓只介紹不致詞。這一切都是為了減少群聚感染，不得不為之防疫措施。

鄭建信說，今年本不是選舉年，民代毋須跑得這麼勤，事實上之前就有多數民代減少跑ㄊㄨㄚ，以配合防疫；正值疫情期間，民意代表帶頭表率，或許正是讓畢業典禮回歸正常的良機。

即將接任新北市教師會第10屆理事長的林松宏說，畢業典禮的辦理重點，應該是如何透過學生、家長、教師的多元參與，讓重點回到學生身上。教學現場教師帶領畢業班的實務經驗是，學校親師生共同為畢業生用心籌畫「最後一堂課」，讓畢業生收到滿滿的祝福，看著孩子上台領獎、領畢業證書或是表演時，臉上綻放出開心自信的神采，是送走一屆一屆畢業生最大的意義與感動。

新北市教師會說，儘管畢業典禮恢復辦理，但若民意代表能減少出席跑斷腿惹人嫌的趕場致詞，改以非接觸式祝福，不只有助於防疫，也會獲得學校及家長的諒解，贏得學生的歡迎，亦是展現畢業典禮以畢業生為主，回歸教育主體性的具體實踐。

(中時 )