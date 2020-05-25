西元1970當時鄉長陳香榆、鄉代表蔡想、公館村長蔡新財先生等集資購買校地，為永光國小的誕生埋下一顆種子，創建之初為本鄉大城國小之分校，於民國65年8月獨立定名為彰化縣大城鄉永光國民小學。（吳建輝攝）

永光國小發展藝術課程，包括陶笛、太鼓，甚至布袋戲，還參加大城鄉農會四健會活動，下田耕種和採收農作物。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣大城鄉永光國小因去年評比墊底，將面臨裁撤的命運，引發學生家長及老師不滿，今年初在公聽會上拉出白布條抗議。（吳建輝攝）

不敵少子化，彰化縣大城鄉永光國小今年時逢創校45周年，將在28日舉行創校45周年校慶活動，但這也是永光國小最後一次的校慶活動，今年６月送走９名畢業生後，永光國小將廢校，不只校內師生，附近村民也相當不捨。

大城鄉永光國小校長郭佳哲說，目前永光全校共有38名學生，下月9名６年級畢業生畢業後，就剩下29位學生，他們將分別到鄰近的頂庄國小、港西國小，及大城國小，而學校的老師也會到其他學校任教。

郭佳哲表示，今年因為疫情所以校慶活動本來就縮小規模，僅有學校師生參加，用類似體育嘉年華的模式來辦理，所以也沒有邀請來賓，永光雖然是邊遠學校，但積極發展特色課程，學校有超過一半學生是慕名跨區就讀。

彰化縣政府去年研議將永光國小廢校，引來當地村民不滿，今年初甚至向縣府陳情抗議、跪送陳情書，表達堅決反對廢校的決策，但最後因超生數不足，浪費年度千萬預算為由，決議將永光國小廢校。

永光國小108學年度學生總人數低於40人，且新生人數未達10人，縣府依「彰化縣公立國民中小學合併或停辦辦法」將永光裁撤，彰化縣政府也統籌專車或交通補助，另提供學生助學金及服裝補助等，絕不影響孩子的學習受教權。

(中時 )