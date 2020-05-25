美中科技戰火越演越烈，除了華為禁令以外，美國再將33家陸企列入貿易黑名單，面對美國的處處圍攻，陸企處境顯得艱困，惠譽信評提到，儘管大陸政府正努力扶植自家半導體，但比起台積電、英特爾，其技術仍是明顯落後，不過，惠譽認為，陸企可以考慮轉向新興市場的家用或辦公設備，在這領域，陸企可能再未來十年取代美國品牌。

外媒報導，隨著美國追殺華為手段越來越明顯，再加上台積電赴美設廠，都將讓大陸政府加速扶植自家半導體產業鏈，不過信評機構惠譽認為，儘管是上海技術最先進的中芯國際，日前也才剛推出14奈米，別說台積電了，距離高通、英特爾技術都約落後四年，因此，大陸半導體想要在短時間內追上美國，應該是不太可能。

不過儘管如此，惠譽指出，大陸半導體晶片製造商將可以考慮轉向新興市場，透過CP值更好的產品獲得良好機會，因為新興市場的需求將集中在實用的家用與辦公設備，而非5G等高端技術，惠譽分析師表示，陸企在這領域中，有機會在十年內取代美國品牌。

此外，報導中也提到，台積電到美國設廠，是否代表放棄大陸市場？香港中文大學國際貿易法專家Bryan Mercurio認為，台積電美國新廠必須是象徵意義，因為台積電可能不會冒著失去大陸客戶、或被排除在大陸市場之外的風險。

(中時電子報)