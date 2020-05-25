香港因為北京推動「港版國安法」引爆示威，因應北京加大管制香港力度，英國媒體披露，英國首相強生（Boris Johnson）已經秘密準備接收香港難民。

北京推動「香港版國安法」，引發數千香港人上街示威。

英國《週日快報》（Sunday Express）24日披露，英國首相強生已秘密計畫接收香港難民。報導指出，今年稍早，強生在位在倫敦近郊契克斯（Chequers）的官邸召開會議，會議上他向議員們表示，他可能向香港公民提供庇護。強生的提議獲得在場議員一致支持。

目前尚不清楚強生預計提供庇護的對象，是否涵蓋750萬香港全體公民，或是只適用於持有英國國民（海外）護照（BNO）的31.5萬香港人。

1997年香港主權移交大陸前，為因應香港人擔憂前途問題，英國設置英國國民（海外）護照（BNO），讓當時具有英國公民身分的香港人登記申請英國國民（海外）國籍，以便在香港主權回歸大陸後，香港人也能保持和英國的關係。不過這個護照僅限1987年至1997年之間登記，護照終生有效，讓持有護照者赴英免簽，但是不具備英國居留權，同時護照不可轉換，子女及後代也不能繼承。

英國保守黨議員布里禎（Andrew Bridgen）表示，「在中國鎮壓之下，顯然我們對那些居民有道德義務，特別是那些具有英國海外公民身分的人。」

不過布里禎也警告，即便英國提供庇護機會，由於英國國民（海外）身分並不涵蓋非持有護照的家人，因此可能很少有香港人會願意申請。

第五代香港人、同時也是《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）創辦人的方禮倫（Evan Fowler）表示，儘管英國政府此舉會受到歡迎，不過象徵意義大於實質意義，因為香港人對於BNO護照不能轉換、擴及配偶及子女感到不滿。

不只是護照問題，他也認為，部分菁英還持有其他國家的護照，他們在香港有很大的投資，除非大陸完全關閉香港，否則他們不會離開。另外，高達9成的香港人則有經濟問題，沒有能力負擔移民，有能力移民的人，也不願不顧家人。

(中時電子報)