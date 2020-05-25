周末衛福部長陳時中率中央流行疫情指揮中心團隊移師屏東縣開記者會，隨後台南也邀請陳時中前往，今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會前，衛福部次長薛瑞元被問到陳時中有無可能去台南或前往別的縣市？薛瑞元表示，這部分可能要逐步去規劃，因為沒有那麼多時間可以密集前往，不過他想部長會做規劃

至於去前往各縣市的考量，薛瑞元表示主要是做為振興、旅遊示範和農產品推銷，但前提是仍要穩住疫情。至於有考慮去高雄嗎？薛瑞元表示要看，地方沒有提出。

另外兩廳院開放5百人入場，是否兩周後可以讓所有人入場？薛瑞元表示，這部分就是逐步開放，看能否保持社交距離或戴口罩，未來中職入場人數要增為3千人，也是一樣的邏輯。

至於民進黨黨部選舉時沒有戴口罩、社交距離也沒拿捏好，薛瑞元說台灣目前沒有社區感染，相對安全，但也擔心民眾因此鬆懈，保持防疫觀念是非常重要的，希望大家都能遵守。

(中時 )