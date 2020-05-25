疫情趨緩之際，中央地方拚振興，台中市搶先推出「商圈消費券」搶客，新北市長侯友宜今上午主持防疫會議，媒體問及新北市是否有類似模式？侯友宜表示，新北市振興經濟的模式很多元，像是與各縣市互惠旅遊，也有異曲同工之妙，至於未來是否發振興券、消費券，「只要能夠帶動新北市振興經濟，都是好的作為，都在思考範圍內。」

侯友宜表示，新北市目前跟各縣市結盟互惠，讓來新北市消費的人得到更多優惠，也許跟振興券有異曲同工之妙，新北市一定採多元方式帶動經濟。

(中時 )