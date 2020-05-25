新北發振興券？侯友宜：能帶動經濟都會思考 11:022020/05/25 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今上午召開防疫應變會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩之際，中央地方拚振興，台中市搶先推出「商圈消費券」搶客，新北市長侯友宜今上午主持防疫會議，媒體問及新北市是否有類似模式？侯友宜表示，新北市振興經濟的模式很多元，像是與各縣市互惠旅遊，也有異曲同工之妙，至於未來是否發振興券、消費券，「只要能夠帶動新北市振興經濟，都是好的作為，都在思考範圍內。」 侯友宜表示，新北市目前跟各縣市結盟互惠，讓來新北市消費的人得到更多優惠，也許跟振興券有異曲同工之妙，新北市一定採多元方式帶動經濟。 (中時 ) #新北市 #侯友宜 #經濟 #振興券 #模式 也許您會感興趣 推薦閱讀 逾300億振興券 折扣將更驚喜 04:102020/05/21 財經要聞 振興券加碼 每人實拿1500元以上 04:102020/05/21 生活新聞 實用簡化 避免振興之亂 04:102020/05/21 生活新聞 《營建股》華固新莊廠辦今早動土 111年完工 10:512020/05/21 財經 加碼紓困桃園 新北議員籲中央：別對新北已讀不回 17:372020/05/21 政治 新北要5億給2.5億 侯：中央錢不下來... 先用市庫墊 11:212020/05/22 政治 振興券以4工具使用 擬可享5折優惠 14:452020/05/22 財經 傳朱立倫明年角逐黨主席？ 昔日副手侯友宜說話了 11:422020/05/23 政治 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 04:102020/05/25 財經要聞 政治熱門新聞 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ - 政治 罷韓倒數 羅智強驚爆：很多高雄挺韓者竟不知一件事 - 政治 高雄這項被爆爛冠全台 網驚：陳菊還能當監察院長？ - 政治 看到陳時中墾丁行這一幕...羅友志酸吐12字 - 政治 罷韓投票倒數 北漂年輕人爆選擇周玉蔻驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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