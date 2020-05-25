高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，罷韓團體步步緊逼。對此，資深媒體人唐湘龍表示，韓國瑜在市政上表現確實不錯，如果專心做高雄市長，有機會帶領高雄脫困，但若高雄失去韓國瑜將失去未來。

唐湘龍在網路節目「YahooTV」中指出，去年此時，自己對韓國瑜的批評很多，遭許多韓粉、網軍攻擊，對於韓國瑜剛當選市長就去選總統這件事，除了是最早發難外，批評也很強烈，但今天要為高雄市民，也幫韓國瑜說幾句話。

唐湘龍問，為什麼要罷免韓國瑜？韓國瑜做錯了什麼？2018年韓國瑜勝選，說高雄又老又窮，希望貨出去，人進來，高雄發大財，為什麼這麼口語、這麼俗的競選口語會獲得高雄市民青睞，因為覺得他說的對，所以被打動。

高雄是台灣六都之一，唐湘龍認為，高雄已經冰封非常久，從亞太區的政治框架來看，高雄非常可惜，被糟蹋得一蹋糊塗，過去民進黨執政20年，如果民進黨做得好，把韓國瑜拉下來沒有關係，可是高雄卻是六都中唯一一直朝負向發展的城市。

唐湘龍表示，韓國瑜和3個副市長，把高雄內政各方面都處理得不錯，包括目前迅期，也做了很多超前部屬。針對參選總統一事，韓國瑜日前已在市議會道歉，唐湘龍激動說「還不能放過嗎？」強調不是挺韓國瑜，南海的貿易這麼繁榮昌盛，只是希望韓國瑜能好好的當高雄市長，讓高雄開門，重新擦亮金字招牌的機會，把在門口的那些黃金都搬回來，人出得去貨進得來，高雄發大財，只要南海是開門的，高雄一定有發大財的機會。

唐湘龍呼籲高雄市民，要想的不是決定韓國瑜要不要當市長，而是失去韓國瑜後的高雄，會失去高雄的未來。

(中時電子報)