中美貿易戰持續升溫，大陸資通訊設備大廠華為不僅被美國禁止購買美國技術，而且更於2019年起被拒使用Google服務。華為揚言毋需再依賴Google應用，可努力透過HMS（Huawei Mobile Service）完善自家的應用生態。近日，華為為彌補失去Google後的不足，推出自家搜尋程式Petal Search，被認為是用來替代Google Search。

綜合陸媒報導，華為Petal Search已正式推出，並可在華為自家程式商店App Gallery下載。據App Gallery簡介指出，Petal Search提供以下功能，如應用推薦和搜索；每日天氣預報和熱點新聞；即時體育賽事得分和賽程表；短片、圖片和音樂搜索；財經新聞和股票市場更新；及安全保護等。

華為表示，Petal Search目前還處於起步階段，未來將會不斷優化。而值得注意的是，華為用戶若希望下載一些App Gallery上未有推出的程式，現時可以透過Petal Search進行搜索，進入第三方的網頁版應用商店中下載程式，相信能有助解決一部分海外市場安裝應用程式的問題。

(工商 )