礁溪山形閣溫泉度假酒店慶祝兩周年，自即日起至6/7日限時特推出「好事成雙慶週年」住房優惠專案，每張4,800元住宿券適用礁溪山形閣標準雙人房乙晚並含精緻早餐兩客，住宿期間免費停車一部。另外，單筆消費滿10張加碼贈送1張。

山形閣表示，周年慶超值住宿方案除價格優惠，暑假期間住宿也視同平日價，「好事成雙慶週年」的住宿券暑假全適用，且持住宿券於10/31日前入住，標準房假日不加價。

山形閣表示，10/31日前使用住宿券入住再享加碼優惠， 1張券入住標準房/標準雙床房，假日不加價（含早餐），或 2張券入住豪華雙床房（四人房），假日不加價（含早餐），並加贈山友拉麵套餐4份。客人可任選250元內之拉麵+70之A套餐。

防疫期間悶壞了，礁溪山形閣期待大家能到山形閣體驗碳酸氫鈉美人湯泉的柔滑細膩、沈浸溫泉後的放鬆，在寧?的舒適環境下感受溫馨、清新氣氛。山形閣地理位置絕佳，距國道客運轉運站與礁溪火車站步行只需5分鐘，地處台灣唯一的平地溫泉泉脈，地表湧出碳酸氫納泉為無色無味的美人湯，客房均設有可容納一噸水位的獨立浴池，可讓身心充份獲得解放。建議可多利用山形閣官網點選「線上購物」，購買的住宿電子票券馬上買立即用，非常便利喔！

(工商 )