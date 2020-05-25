國內新冠肺炎疫情趨緩，北市府鼓勵藝文演出、振興票房銷售，25日宣布推出場租減免措施，協助受防疫室內梅花座政策影響售票的演出團隊，場租費用最多可享1折減免，若銷售情況不佳，最少也有4折。

藝文場館雖逐步解封，但座位仍需採「梅花座」，引發表演團體批評根本是辦一場賠一場。北市文化局長蔡宗雄指出，疫情情間，所有表演團體都非常辛苦，市府對疫情影響完全理解、配合中央梅花座政策，但最嚴重的是梅花座有上限，只有2分之1座位可以售票，對表演團體壓力很大。

蔡宗雄表示，一般演出售票要達到6、7成，才能打平成本，在規範演出採梅花座的情況下，市府勢必要幫忙各演藝團體，提出更優惠策略，協助民眾買票進場。

他說，市府所轄場地包括台北流行音樂中心、親子劇場、中山堂，只要售票達4成以上，就以1折減免場地費，雖推出減免，但不希望場地被濫用，鼓勵團隊用優惠價、貴賓價賣票，賣票未達30％，場地費也可打4折協助民間團隊，盼民間團隊趕快回到舞台，民眾進表演廳。

副市長黃珊珊補充說明，藝文產業需要的是票房，不是紓困金，藝文團體回到舞台，民眾可去看表演。市府推出的「場租減免補貼票房」措施，只要銷售票房達45％以上場租打1折、40％打2折、30％以上打3折、未達30％打4折。

(中時 )