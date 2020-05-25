隨著「小飛俠」布萊恩今年1月墜機身亡，他的周邊紀念商品價值也水漲船高！根據《TMZ》在25日爆料，布萊恩20年前送給自己母親潘蜜拉的禮物總冠軍戒指，竟被收藏家拿出來公開拍賣，最後以20.6萬美元(台幣619萬)價格賣出。

這枚總冠軍戒指是布萊恩先前為了自己父母，特別去購買的兩枚非球員版總冠軍戒指之一，藉以紀念他在1999-2000年球季拿下湖人首座總冠軍，紀念意義格外不同，沒想到他的母親潘蜜拉完全不重視其中價值，竟把這枚冠軍戒公開販售。

潘蜜拉當年試圖出售包含這枚總冠軍戒指在內的一系列紀念商品，遭到布萊恩起訴阻止，最後布萊恩只好低頭同意潘蜜拉出售包含戒指在內的6件商品，且在2013年以總價28萬美元賣給一名私人收藏家，如今這些商品價值明顯飆漲了。

所以那名私人收藏家才會把這枚總冠軍戒指拿出拍賣，一開始底標只有1.5萬美元，經過20次投標之後，確定以20.6萬美元賣出，接下來布萊恩送給父親喬的另一枚總冠軍戒指，也會被拿出拍賣，外界相信價格應可超過送給母親的戒指。

(中時 )