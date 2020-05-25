隨著台灣疫情有趨緩狀況，已連續40天以上零本土個案，上周末不少民眾趁著好天氣，攜家帶眷出門踏青。位於新北市石門區的老梅綠石槽，曾被CNN票選成為台灣8大秘境，近年更成為國內旅遊知名打卡夯點。不過，伴隨觀光人潮增加，有民眾向本刊投訴，不少觀光客為拍美照，遊客竟直接踩踏綠石槽表面取景拍照。

民眾為拍照取美景，踐踏在綠石槽上恐影響自然生態。（照片/讀者提供）

老梅石槽地景是大屯火山爆發後，在海岸邊遺留下的火山礁岩，再經長時間的波浪侵蝕，形成一道道總長近2公里、平均深度約50公分的潮溝與海蝕溝，也就是「石槽」。據了解，綠石槽是北海岸每年3到5月季節限定景觀，海藻滋生在岸邊礁石上，俯瞰過去猶如碧綠地毯，搭配蔚藍海連天美景，可說是相當美麗。不過，觀光遊客直接踩踏上卡位拍照，無比脆弱的綠石槽，生存也備受考驗。

民眾拍照取美景，不顧礁石上濕滑直接踩踏。（照片/讀者提供）

一名陳姓民眾向《中時電子報》投訴「周末與家人到老梅石槽旅遊，當天遊客不少，大家為拍照紀念，不顧石槽上濕滑，直接踩在上面，一不小心可能就會滑倒，實在很危險，大家要有公德心！」事實上，海巡署第二岸巡總隊日前接獲民眾報案，表示有遊客不顧公德心，踐踏在礁岩上，立刻前往廣播驅離在場200多名遊客。海巡署也表示，綠石槽嚴禁踐踏，若民眾不聽勸阻，造成自然資源遭破壞，根據《發展觀光條例》損害自然資源可處10萬元以下罰鍰，也呼籲民眾一同保護珍貴海洋資源。

老梅石槽岸邊立有嚴禁踩踏礁岩的告示牌。（照片/讀者提供）

老梅石槽季節限定美景，竟遭遊客任意踩踏。（照片/讀者提供）

綠石槽是北海岸每年3到5月季節限定特殊景觀。（照片/讀者提供）

(中時電子報)