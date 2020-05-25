大陸國務院總理李克強22日提出「建設充電樁，推廣新能源汽車」方針；他提到，今年將擴大有效投資，大陸中央預算內投資安排6000億元人民幣，重點支持既促消費惠民生又調結構增後勁的「兩新一重」建設；這包括加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。

事實上，在阻礙大陸新能源汽車發展的諸多因素中，充電基礎設施不足仍為最大桎梏；進入2020年，伴隨著「新基建」東風，充電樁建設迎來新的投資熱，並被大陸中央及地方政府提上重要日程。

乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，從此次政府工作報告看，汽車行業已進入平穩發展期，但新能源車仍是政策支持的重點；崔東樹認為，期待2020年的車市暴增，或者第2季後仍劇烈下滑，可能性都不大，下一階段汽車市場將是逐步走穩的特徵。

崔東樹強調，綜合歷年政府工作報告對汽車行業的描述，2020年汽車行業已進入平穩發展時期；「總體來說」，汽車消費已從拖後腿的消費問題，逐步恢復到與其他行業同步發展，這也是多年來政策促進消費發展的效果有所體現。

新浪汽車財經專欄作家林示則表示，各類利好政策信號的釋放，將極大地緩解企業負擔，穩定行業供應鏈，利於汽車產業的穩定和向好發展；不過，特殊時期，要改變市場低迷狀態，除了國家層面的助推外，更需企業修煉內功，共謀發展。

(旺報 )