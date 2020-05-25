赴陸發展多年、甚至定居在對岸的「前女F4」成員劉樂妍，日前才因發表〈CHINA〉一曲引發熱議，事實上她行事作風一向大膽嗆辣，國族認同也跟資深黃安一致，因次此受封為「女版黃安」，而她近日又回到大陸，表示在路上弄丟了抗疫神器「口罩」，然對岸民眾的反應，讓她很滿意。

新冠肺炎疫情遍及全球，各國都為對抗疫情努力中，包含大陸，而劉樂妍3月上旬回台灣打官司兼就醫開刀，忙到5月初才終於如願回到大陸的家，她昨在微博轉發了《人民日報》所製作的世界疫情圖表，顯示大陸的排名不過全球第13，美國則高居第一位，讓劉樂妍直呼「中國真的是全世界最安全的國家」。

劉樂妍更一掃之前對岸疫情相對緊張時，買不到口罩不敢出門的陰霾，分享金她有口罩，只是搭地鐵過安檢時，竟然把口罩弄丟了，沒想到「路人還有多的口罩可以送給我，人人都好有愛」，讓她超感動，直呼「真的很慶幸我生活在這裡」。

(中時電子報)