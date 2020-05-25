雖然政府鬆綁了部分早先因應新冠肺炎疫情定下的管制措施，但今天立法院社會福利及衛生環境委員會上，立委質疑各場合鬆綁後的標準不一，對此衛福部次長薛瑞元表示，放寬時有幾個原則：維持社交距離、戴口罩、設置間隔物，三者取其一是最基礎的。

民進黨立委蘇巧慧指出，目前職棒開放飲食，但以有包裝與餐盒飲食為限，藝文活動不管場地多大，只能賣50％的票，且不得飲食，高鐵昨天也出現未坐梅花座的情況，夜市餐廳更不用戴口罩。很多劇場人士都反映，如果辦一場活動支出要打平，票房至少要7成，超過才能有一點營收，如果要求賣5成的票，乾脆不要，因為會虧錢。此外如今各校可以在室內舉辦畢業典禮了，但還是要梅花座，學校禮堂位置數本來就只和學生人數差不多，這樣是要分成上下半場嗎？很感謝看到大家努力下逐漸回歸正常生活，但衛福部疾管署是否可以給大家標準和期程？辦表演要時間，不是政府一說開放，馬上就可以了，是否有方向？

薛瑞元回稱，台灣社區是安全的 但不能太放鬆，不知道哪時會有境外感染源， 所以放鬆時有幾個原則：維持社交距離、戴口罩、設置間隔物，三者取其一是最基礎的，更安全的話就是同時做到兩者或三個，在此原則下各行會自己發展，政府也要看場合能否實名制，也就是發生事件時能否追蹤，然後如果場合人與人互動頻率高，就要用比較安全的方法，此外也要看密切互動時間長短，公車搭的時間短，但一場演場會時間常，一兩小時，有這些原則各行各業可以自己想，根據活動風險高低，設置防疫措施 。

蘇巧慧回稱，既然薛瑞元提到要依據風險高低採取一或三項措施，那請各部會盤點不同活動風險，由各部會訂出標準，不然人民心中會有疑惑。

(中時 )