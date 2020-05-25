中美兩大強權對立情勢不斷升溫，影響人民幣近期走疲。人民幣兌美元中間價25日報7.1209元，較上日報價7.0939元大跌270個基點，跌幅達0.38％，創逾12年新低。

截至上午10點57分，人民幣在岸價報7.14元，較上日收盤價7.1416元小升16個基點，漲幅0.02％。離岸價報7.1523元，下跌38個基點，跌幅0.05％。

(工商 )

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