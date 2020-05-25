中美對抗升溫 人民幣中間價大跌270個基點 創逾12年低 11:092020/05/25 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美兩大強權對立情勢不斷升溫，影響人民幣近期走疲。人民幣兌美元中間價25日報7.1209元，較上日報價7.0939元大跌270個基點，跌幅達0.38％，創逾12年新低。 截至上午10點57分，人民幣在岸價報7.14元，較上日收盤價7.1416元小升16個基點，漲幅0.02％。離岸價報7.1523元，下跌38個基點，跌幅0.05％。 (工商 ) #基點 #創逾 #大跌 #跌幅 #中美對抗 也許您會感興趣 推薦閱讀 日4月出口萎縮22％ 11年來最慘 04:102020/05/22 全球財經 《港股》恆指大跌 本地股慘綠 10:512020/05/22 財經 港股跌不停 一度跌逾900點 11:222020/05/22 財經 台股大跌 外資還未逃 新台幣趨堅小漲 11:542020/05/22 財經 大陸人大審港版國安法 恆指早盤跌1,119點 跌幅4.6％ 12:382020/05/22 財經 《國際金融》救經濟！印度央行閃電降息40基點 14:152020/05/22 財經 《國際金融》美中緊張升級 歐股早盤大跌 16:312020/05/22 財經 港股重挫5.56％ 創近5年最大跌幅 17:002020/05/22 財經 港版國安法影響 恒指開低逾204點創兩個月低 10:312020/05/25 財經 A股微幅震盪走弱 10:412020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 張忠謀15年前就計畫赴美設廠？遭爆卡在這關 - 即時 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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