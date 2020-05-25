台灣經濟研究院院長張建一認為，根據國際機構的預測，雖然有的把台灣今年經濟成長率為負數，但其實台灣沒有那麼差，「保一」沒問題。

張建一表示，觀察各主要國家第一季經濟表現，因肺炎疫情肆虐全球，大多數國家採行嚴厲封鎖措施，防止疫情擴散，導致經濟需求幾近停擺，世界四大經濟體的美國、大陸、歐洲和日本，第一季GDP成長疲弱，其中美國第一季GDP僅成長0.3％，其他經濟體同步衰退。

張建一指出，主要國際預測機構大幅下修今年全球經濟展望，預期今年全球經濟將陷入衰退。儘管近期隨著全球各地疫情逐漸趨緩，不少國家開始逐步解除封鎖措施，但疫情尚未完全受控制，民眾消費信心仍無法迅速恢復，製造業活動也因全球需求疲弱與復工後企業擔心是否再次出現疫情爆發，使得整體復工進度緩慢。

反觀台灣這次疫情的控制表現相對好，張建一強調，隨各國逐步解封並恢復經濟活動及復工，紓困措施加速執行，製造業看法明顯好轉。服務業也可望在刺激國內旅遊觀光，以及消費振興券的成效，提供一定成長力道。因此，台灣其實沒有那麼差，今年經濟成長不會出現國外預測的負數，「保一」沒問題。

(工商 )