悶壞了的人不必等政府發振興券發就能精省出遊！台南老爺行旅宣布即日起推出「爺粉補助方案」，方案一「加1元多住一晚」，限時限量三天兩夜超優惠價格，最低每人每晚820元有找。方案二「揪甘溫住宿折抵金」，六月底前入住【老爺樂遊季】專案，憑身分證正面有「0」或與「ㄌㄧㄥˊ」同音者，即享至多1000元房價折抵，醫護及衛福部相關人員加碼再折500元，合計最高可折1,500元，每人每晚住宿最低不到千元！想放飛不必苦等７月，精省荷包輕鬆入住老爺級風格設計旅店。

台南老爺行旅限時限量隨機釋出超值住宿價格，多一晚加多少元就看搶訂速度與運氣，兩天一夜專案原價3850元起，全房型最低加1元、最高加1000元，即可升級三天兩夜行程，無論是雙人出遊3,851元起、四人同行6,491元起，最低每人每晚平均不到千元，怎麼算都划算！專案再享早餐買一送一獨家優惠，飯店強調以超狂價格回饋熱愛府城的爺粉們，讓民眾在報稅季節依然可以盡情遊台南，省下的錢就用美食小吃來充電解放。

有感於台灣防疫屢創佳績，台南老爺行旅加碼狂送「揪甘溫住宿折抵金」，六月底前凡身份證正面有「0」或與「ㄌㄧㄥˊ」同音者，刷證對號入住「老爺樂遊季│春遊專案」，雙人房現折500元、四人房現折1000元；防疫前線醫護及衛福部相關人員加碼再折500元，兩者優惠可同時併用，每房最高享1,500元折抵，入住每晚1,900元起，專案獨家贈送首創結合台式料理的老爺級冠軍甜點「紅玉搵醬蛋糕」，微酸微甜的口感，讓客人品嘗到台灣物產的經典美味。

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