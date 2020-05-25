國民黨立委賴士葆、林德福今日於立院財政委員會質詢表示，據了解「港版國安法」近期將會通過，此後是否意味香港不再適用一國兩制，變成一國一制。國安會副秘書長蔡明彥回應，這代表中國對一國兩制的承諾已經破滅。從去年香港反送中事件起，國安會都有掌握情資。

國安會副祕書長蔡明彥（左）、總統府副祕書長李俊俋（右）。（黃世麒攝）

國民黨立委賴士葆。（黃世麒攝）

賴士葆詢問，若香港變成一國一制，那我國的《港澳條例》要不要修法？總統府副秘書長李俊俋回應，立院已經有很多委員提案，而昨日蔡英文總統也表態，若北京強力破壞港人的民主自由，也會有《港澳條例》相對應的處理。

民進黨立委郭國文表示，因為「港版國安法」即將上路，據了解，現在有許多港人評估是否移居來台，對此，台灣應該提高還是降低港人來台條件？李俊俋回應，目前都是採《港澳條例》第18條來處理。至於要不要修法，因為有很多委員已經提出，這部分到時候再來充分討論。

郭國文指出，若未來港人因此而被迫來台，依目前規定，港人來台要有600萬新台幣以上或投資業務，才可以在台居留，未來是否有可能去提高或下降門檻？

蔡明彥回應，可能須依照實際可能來台的人數評估，在來討論現行法制有哪裡不足。郭國文認為這樣的說法很難回應社會期待，國安幕僚作業應加快進行。

(中時 )