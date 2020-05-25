因應年底文山焚化廠進行歲修，環保局於5月要求民間清運業者減量，導致部分業者趁機漲價！大樓向環保局反應無下文，紛紛向市議員楊正中陳情，25日於台中市議會國民黨團舉行記者會，要求環保局訂定垃圾清運天花板價及設置檢舉專線，讓民眾找得到人，不要造成民怨。

環保局強調，如遇到民營清除機構單方面終止合約，環保局已設專線電話04-22276011分機67112，協助找到新承攬之民營清除機構收受垃圾。

楊正中指出，環保局為年底歲修，5月要求民間清運業者要減量共體時艱，導致部分不肖業者趁機漲價因應；因過去林市府時期，民間清運業者的大樓垃圾處理費已假藉各種名義，連年漲了3次，業者又再借「環保局限縮業者清運量」為由再次漲價。

楊正中，社區大樓向環保局反應，環保局都是兩手一攤、不出面，放任價格漲價。因此大樓轉發現與民代陳情，對於垃圾處理費永遠漲不完，質疑台中市政府到底是發生什麼事情，怎麼連垃圾都處理不好？

大俊國社區前主委王中虛表示，5月初焚化爐破管、發生故障，導致社區有10天垃圾清運不正常，社區還因此被周遭鄰居指責為何不處理。明明社區有負責清運的業者，結果業者竟以環保局要求減量為由拒收。

長安大街社區總幹事黃泰德說，這讓大樓住戶覺得環保局的垃圾減量政策，是否只針對社區大樓？因為一般隨水徵收的垃圾量都沒有減，現在只減大樓，不禁讓人懷疑住大樓的人是二等公民嗎？

國民黨團書記長陳政顯認為，若連民生問題不能解決、造成民眾恐慌，這個社會如何維持應有的安定？沈佑蓮議員建議環保局應訂定清運費的天花板價，陳政顯建議如業者漲價就記點，並於年後重新檢討並減量，維持市場競爭，讓新的業者可以進來。

(中時 )