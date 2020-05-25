大陸全國政協委員、新疆人大常委會副主任穆鐵禮甫哈斯木昨日在政協全體會議上表示，截至目前，新疆已連續三年半未發生暴恐案件，刑事案件也大幅下降。他還引經據典稱「狗在吠叫，駝隊依然前行」，諷刺反陸勢力阻擋不了新疆前進的腳步。

哈斯木表示，新疆過去籠罩在民族分裂、暴力恐怖、宗教極端「三股勢力」的陰霾下，反動人士大肆破壞政府機構、製造暴亂、砍殺普通民眾、殘害宗教人士，使新疆烏煙瘴氣。但十八大以來，新疆打出了一套「組合拳」，沉重打擊了「三股勢力」的囂張氣燄，有效遏制了暴恐事件頻發。

哈斯木還點名美國國會以「人權」為名，通過「維吾爾人權政策法案」，對大陸治疆政策刻意歪曲抹黑。他直言，反陸勢力的目的就是挑撥大陸民族關係並破壞繁榮穩定，醜化和遏止大陸發展。但新疆人民不會被蒙蔽，反陸勢力阻擋不了新疆發展進程，正如維吾爾族諺語講的那句『狗在吠叫，駝隊依然前行』。

美國眾議院是在去年底通過《維吾爾族人權政策法案》，參議院終於在本月14日也通過。法案要求大陸當局將新疆教育培訓中心關閉，要求川普提交迫害新疆人權的官員和個人名單，並向他們實施制裁。

(中時 )