《Pokémon GO》今年第 2 次舉行的「社群日」(Community Day)主角寶可夢票選，結果終於出爐囉。想知道哪兩隻寶可夢人氣最高，被選為 6 月與 7 月的社群日寶可夢了嗎？快來看看結果！

《Pokémon GO》在 5 月 24 日9:00至 5 月 25 日 9:00 期間透過官方 Twitter 帳號舉行了 6、7 月社群日主角寶可夢的票選，四隻候選寶可夢分別是傑尼龜(Squirtle)、獨角蟲(Weedle)、穿山鼠(Sandshrew)以及鬼斯(Gastly)。活動吸引超過 60 萬網友加入投票行列，結果「獨角蟲」奪下 34.1% 支持率，成為 6 月社群日主角。得票率第二高的則是「鬼斯」(32.3%)，它將成為今年 7 月主角寶可夢。

Trainers, it’s time to cast your vote! The two Pokémon with the most votes will be the featured Pokémon for our next two Community Days! #PokemonGOCommunityDay — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 24, 2020

The votes are in! These Pokémon earned the most votes in our Community Day Twitter poll and will be featured in our upcoming June and July #PokemonGOCommunityDay events! Thanks for voting, Trainers! pic.twitter.com/Yy4F4hIjIV — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 25, 2020

社群日主角寶可夢，在期限之前進化至最終型態，都能學到只有社群日才能學會的招式。根據《Pokémon GO》先前公布的資訊，6、7 月主角寶可夢分別可以學會的招式為：將獨角蟲進化成大針蜂，牠就能學會地面屬性招式「直衝鑽」；將鬼斯進化成耿鬼，牠就能學會強大的幽靈屬性招式「暗影拳」。

目前，雖然 6、7 月社群日主角寶可夢以及可學會的特殊招式都已經公布，但是活動日期、詳細內容，還有社群日活動時間內的獎勵都還沒有公布。這些肯定要等官方親自宣布才算數。喜愛這兩隻寶可夢的訓練家，千萬要把握 6、7 月的社群日唷！

等候 6、7 月社群日的期間，在《Pokémon GO》同時間也有「世代大調查」活動進行中，訓練家們可以把握時間來體驗，捕捉各地區(世代)的經典寶可夢，擴充你的同行隊伍。

(科技)