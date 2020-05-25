大陸國務院委員兼外交部長王毅24日在兩會記者會上表示，要加快中日韓自貿談判，力爭年內簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），深化經濟融合。

據《21世紀經濟報導》指出，當被問到中日韓在「後疫情時代」的經濟合作方向時，王毅強調，要著眼「後疫情時代」，提高區域經濟合作水準，為此，要堅持多邊主義和自由貿易，減免關稅、取消壁壘、相互開放市場。

近期，在世界經濟遭受疫情衝擊的背景下，中方多次表示努力推動RCEP協定如期簽署。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文18日在新聞發布會上表示，中方推動做好年內文本審核和協定簽署工作，爭取在年內領導人再次開會時，能夠簽署RCEP協定。

王受文說，在全球疫情大流行的情況下，年內如果簽署RCEP協定，對於當地應對疫情給貿易投資帶來的負面影響意義重大，更重要的是，疫情過後，當地經濟要實現迅速、有力復甦，RCEP協定簽署具有重要意義。

在新冠疫情爆發前，RCEP談判已經進入了最後階段。去年11月，第三次RCEP領導人會議召開，會議發表了領導人聲明，RCEP 15國已經結束了協定文本的談判，實質性結束了所有市場准入談判，要求各方對文本進行法律審核，以便今年能夠簽署協定。

王受文也坦言，疫情確實對相關談判、一些會議組織產生了影響，但是，RCEP成員完善了工作計畫，剛開始召開一些面對面會議，現在改為視訊會議，加大了視訊會議開會頻率，現在RCEP相關談判磋商還在正常進行，比如對極少量遺留問題，各方都在緊鑼密鼓地談。

中方的這個說法與其他談判相關方的表態一致。泰國貿易談判廳副廳長兼泰國RCEP首席談判代表隆那隆（Ronnarong Phoolpipat）表示，由於各國為遏制疫情而採取了旅行禁令，近期的RCEP會議改為以視訊進行。他說，這些會議「令人驚訝地高效且有益。」、「我們（貿易談判代表）在過去兩個月中完成了許多談判問題，速度更快，節省了時間和成本，COVID-19為貿易談判帶來了新常態。」

新加坡貿易和工業部長陳振聲之前也表示，雖然疫情對相關談判工作造成了一定影響，但是RCEP貿易協定仍有望於今年底正式簽署。

對於目前RCEP的談判進展，王受文指出，對於文本的法律審核，現在已經完成了將近80％，目標是在6月底之前能對文本完成法律審核。

(旺報 )