日前高屏地區降下超大豪雨，各地傳出淹水災情，使高雄市長韓國瑜的治水成效再度成為焦點！對此，前高雄市長陳菊曾說過的「治水責任八成在中央」一語，再度被網友翻出。挺韓大將杏仁哥則質疑綠營兩議員是不是罵錯人了，「你們應該去找蔡英文才對吧」。許多網友憤怒回應「永遠的兩套標準」、「自打嘴巴！真糗爆了」。

南台灣日前降下豪雨，高雄多處淹水也使韓國瑜遭受到批評！然而，高市府23日召開「0519豪雨應變中心第4次工作會議」，並表示此次豪雨造成高雄119個積淹水點，已全數退水完畢，韓國瑜感謝各局處及各地區長齊力合作，才能在這麼快的時間完成退水工作，但還是有仍須改善之處。

對此，有許多人為韓國瑜抱屈，並翻出陳菊曾說過「治水責任八成在中央」這段話，諷刺批韓的人雙重標準。「杏仁哥」也在臉書質疑民進黨高雄市議員高閔琳、黃文益兩人，是不是罵錯人了。他諷刺表示，陳菊不是說治水的部份，幾乎是八成要由中央來負責，「議員你們應該去找蔡英文才對吧」。

網友則紛紛表示「永遠的兩套標準」、「自打嘴巴！真糗爆了」、「自己人打自己人！這些人都不留點口德！人在做天在看！高雄市民這幾天已經感受到韓市長的付出！」、「短暫的淹水或叫短暫的積水一定會有的。韓國瑜市長團隊1年半把退水速度越做越好，韓國瑜市長團隊加油。退水的速度快，民眾的財物損失就可以降到最低，這就是政府應該做到的職責。」、「八成中央負責！八成中央負責！八成中央負責！很重要說三次！」、「凡走過必留下痕跡」、「不要在做秀了！看到就煩」。

(中時電子報)