前勇士隊成員麥特巴恩斯(Matt Barnes, 不是Harrison Barnes)於2017年季外宣布退役，他是幫助勇士摘下2017年總冠軍的功臣，至今卻沒領取冠軍戒。原因是巴恩斯認為自己不夠資格。

巴恩斯在NBC的廣播節目說，他的冠軍戒還放在球隊公關的辦公室裡。「我在杜蘭特(Kevin Durant)受傷時入隊，連續好多場打了20至25分鐘。然後KD回歸，我受傷了，距離季後賽大概剩下1周。等我痊癒勇士已經8勝0敗了。」

季初巴恩斯還在國王隊，他2017年3月才回鍋勇士，打了20場比賽，場均5.7分、4.6籃板、2.3助攻。巴恩斯說：「我是個老將(當時37歲)，我自知沒機會上場了，我坐在板凳區當啦啦隊，跟大家聊天，享受這一切。我沒流汗，沒守到詹姆斯，這是免費的冠軍戒。」

巴恩斯自謙沒幫上忙而不肯領冠軍戒，但勇士球迷不同意。球迷認為巴恩斯不但是勇士隊前輩(2006-07就在勇士)，而且在杜蘭特受傷時，幫助球隊在季末打出14連勝。有球迷寫道：「巴恩斯本來就是冠軍成員，他不居功的態度讓他更有資格拿這枚戒指。」

(中時電子報)