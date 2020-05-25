新冠肺炎疫情仍在肆虐，疫苗研發成為中美角力場之一。華爾街日報報導，一種來自中國製藥商康希諾生物的實驗性冠狀病毒疫苗，在一項初步的人體研究中顯示了令人振奮的結果。康希諾生物也發聲通告指，這款新冠病毒疫苗接種後28天，可產生耐受效應，具免疫原性。

康希諾生物公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體、Ad5－nCoV）臨床試驗I期研究結果，結果顯示Ad5載體新冠病毒疫苗，接種後28天可耐受，並具有免疫原性。

健康成人中，在接種後第28天達到峰值，接種後第14天產生快速的特異性T細胞反應。他們認為，這項成果值得進一步研究。

Ad5－nCoV由該公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發。Ad5－nCoV採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

報導稱，根據上周五發表在「柳葉刀」（The Lancet）雜誌上的一項新研究，康希諾的疫苗似乎可以安全使用，並在108名健康志願者的大多數人中產生了免疫反應。

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