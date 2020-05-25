台灣疫情逐漸趨緩，高雄市教育局長吳榕峯25日在議會教育部門質詢時表示，高雄市配合教育部有關中央「防疫新生活運動」，高級中等以下學校於完備落實各項防疫規範下，可開放學校畢業典禮。
吳榕峯表示，依據教育部來函有限度開放畢典一事，教育局已函告高雄市三級學校，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，高級中等以下學校及幼兒園於完備落實各項防疫規範下，辦理大型活動，包括畢業典禮可不受室內100人、室外500人的限制。
即使疫情趨緩，大型活動也相繼解禁，但出席活動的人員還是必須遵守以下相關規定：
一、參與者須保持內1.5公尺、室外1公尺的社交距離；無法維持社交距離時，應戴口罩；建議校方可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座維持適當的安全距離。
二、參與者出入各類場所，無論室內室外，皆要量體溫，並須隨時保持手部清潔，校方也應於入口及場所內提供乾(濕)洗手用品或設備。
三、大型活動應採取實名制，確實執行人流管制及環境的清潔消毒。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。