台灣疫情逐漸趨緩，高雄市教育局長吳榕峯25日在議會教育部門質詢時表示，高雄市配合教育部有關中央「防疫新生活運動」，高級中等以下學校於完備落實各項防疫規範下，可開放學校畢業典禮。

吳榕峯表示，依據教育部來函有限度開放畢典一事，教育局已函告高雄市三級學校，配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，高級中等以下學校及幼兒園於完備落實各項防疫規範下，辦理大型活動，包括畢業典禮可不受室內100人、室外500人的限制。

即使疫情趨緩，大型活動也相繼解禁，但出席活動的人員還是必須遵守以下相關規定：

一、參與者須保持內1.5公尺、室外1公尺的社交距離；無法維持社交距離時，應戴口罩；建議校方可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座維持適當的安全距離。

二、參與者出入各類場所，無論室內室外，皆要量體溫，並須隨時保持手部清潔，校方也應於入口及場所內提供乾(濕)洗手用品或設備。

三、大型活動應採取實名制，確實執行人流管制及環境的清潔消毒。

(中時 )