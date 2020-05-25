南部分署第一一岸巡隊彌陀安檢所同仁於5月24日下午4點執勤時，發現高雄市彌陀漁港內南堤有民眾求救呼喊之聲音，立刻前往搜尋，發現一名女性民眾跌落港區，隨即會同消防人員及熱心民眾共同救援，合力將女性民眾救援上岸後送醫救治，幸好意識清楚無明顯外傷。

1名女子在彌陀港落海，呼救聲傳進彌陀港安檢所後，海巡與民眾合力將其救起。(戴志揚翻攝)

近日因梅雨鋒面結束影響，民眾前往岸際港口遊憩活動增加，海巡署各安檢所針對港區人潮較多之地區強化巡邏及監控，24日下午4點多，南部分署第一一岸巡隊彌陀安檢所守望人員執行勤務時，聽聞有人呼救，立即派遣安檢所救援能量前往搜尋，共計派遣2車4員，隨即通報高雄市政府消防局第五救災救護大隊彌陀分隊及高雄市政府警察局岡山分局彌陀分駐所協處。

1名女子在彌陀港落海，呼救聲傳進彌陀港安檢所後，海巡與民眾合力將其救起。(戴志揚翻攝)

恰巧一旁熱心民眾也使用救生圈，共同與海巡消防人員合力將其救起，救起時女性民眾意識清楚無明顯外傷，後續由救護車載送至國軍高雄總醫院岡山分院救治。

南部分署第一一岸巡隊表示：本隊秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線及廉政檢舉專線02-22399241檢舉，海巡署供各項服務及救助。

(中時電子報)