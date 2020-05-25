新北市長侯友宜今主持防疫會議，針對萬元紓困申請狀況，侯友宜表示，截至昨日止共累計收件5萬7250件申請案，核定5萬2833件、金額達6億3294萬，核定率92.28％，中央允諾今日會再撥2億4500萬給新北，如果還是不足，新北市會從災害準備金墊付，預估到6月底將發出9億。

侯友宜說，新北市自從編列擴大急難標準作業手冊，審核速度順利、加快許多，昨天至區公所關心作業狀況，各公所幾乎核定率都達9成以上，有的甚至高達9成5，各公所除了認真審查，也秉持從寬認定、資料從簡、從速發放三原則，目前已發放6億3294萬元。

侯友宜說，中央今日會再撥2億4500萬給新北，如果不足也沒有關係，新北先用市庫或災害準備金先代墊，以從速發放為主軸，感謝連日加班的公所同仁，他們真的非常辛苦。

社會局長張錦麗補充，目前新北市共獲中央3波撥款、累計5億7600萬，但仍不足5600萬，日前去函給中央，盼擴大撥款，已獲中央正面回應，允諾今日會再撥2億4500萬給新北。

張錦麗說，考量仍有部分民眾，不清楚萬元紓困相關訊息，已製作海報發送至各里，張貼在里辦公室，今日海報會全面送達。

(中時 )