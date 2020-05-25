一零四(3130)統計指出，隨著疫情趨緩，餐飲業和休閒服務業5月的企業徵才家數已比4月回溫，企業用人急單隨時開缺，新鮮人求職不用等到畢業之後。

104人力銀行總經理黃于純指出，最近一年更新履歷，且3～4月曾主動應徵全職工作的應屆畢業生和役畢生有2.8萬人；按各校早鳥比例排序，中央、中山、中興、中正大學畢業生求職積極度上升。

國內第1季經濟成長率雖下修到1.54％，但防疫有成，消費信心逐漸回籠，病毒之下的四大慘業已開始回魂。黃于純指出，餐飲業5月份徵才企業家數比4月增加10％，休閒服務業(如健身房、KTV、休閒農場等)增加3％，住宿服務業和旅遊服務業的月減幅也開始縮小，疫情對就業市場衝擊是否已經減弱值得觀察。

而截至5月，104人力銀行線上有55.5萬個工作機會，其中，27.9萬個全職工作歡迎新鮮人，比去年同期減少5.1萬個，減幅15.6％，其中，旅遊休閒類人員、餐飲類人員、貿易類人員的年減幅最大，介於45％～60％。反觀，營建施作、規劃類人員、產品企劃、軟體工程等職缺較不受疫情影響，持續開缺。

104人力銀行觀察最近一年更新履歷表的應屆畢業生和役畢生，其中，2.8萬人已在今年3～4月主動應徵正職工作，4月平均每位早鳥主動應徵15.7次，比去年同期略高0.6次。

早鳥求職最愛哪些工作？依序是：業務銷售、行政總務、行銷、軟體工程、以及工程研發。其中，大學生偏好不限經驗、門檻較低的業務銷售、行政總務類，碩博士鎖定科技業相關且多要求學歷的軟體工程、工程研發類人員。

薪資方面，5月行政總務新鮮人工作機會比去年同期減少26.1％，平均月薪僅2.8萬元，建議無理工背景的新鮮人嘗試產品企劃、行銷等其他職缺，平均月薪約3.4萬元，或挑戰業務職，平均月薪3.2萬元以上。

(時報資訊)