美國與中國之間因香港國安法而升高的對峙激發對避險貨幣的需求，周一亞洲市場美元匯率走高。

英國首相強生（Boris Johnson）的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）在3月該國實施防疫封鎖令期間違反旅行禁令外出，且當時其妻已出現新冠肺炎症狀，此舉引發黨內強烈抨擊，並要求卡明斯請辭負責，但強生卻表態支持卡明斯。受此影響，英鎊走勢趨於防守。

白宮高層表示，如果北京當局執意對曾為英國殖民地的香港實施國安法，可能迫使美國祭出制裁。這將加劇美中兩國已經相當緊張的關係。

周一亞洲早盤，美元報1.0904兌一歐元，美元兌0.9718瑞士法郎，均接近一周高點。美元兌日圓升至107.75日圓。英鎊幾近持平於1.2187美元。對澳洲解封的樂觀看法持續升高，澳元略升至0.6545美元。紐西蘭元亦持平於0.6105美元。

由於新加坡、英國與美國的金融市場周一因國定假日休市，匯市交投料將清淡。

(時報資訊)