展開新的一天，中時電子報帶您看看，世界發生了哪5件大事。
【1】北京力求在香港推行《國安法》，再度引發爭議。美國官員警告，要是《國安法》實施，中方實質接管香港，華府可能對中港實施制裁。
【2】巴西慘遭新冠肺炎重創，如今確診人數位居世界第二，而名列第一的美國拒絕疫情變本加厲，已經宣布外國人若近14天內去過巴西，將不得入境。
【3】北韓最高領導人金正恩最近時隱實現，死亡傳聞甚囂塵上，不過他24日再度現身主持軍事會議，並強調要加強平壤的核威懾力。
【4】儘管日本共同社先前獨家披露，解放軍今年夏天將在南海舉行大規模軍事演習，模擬奪取東沙群島。不過，中國大陸軍方消息人士說，中方擴建南海8個人造島後，東沙的戰略地位已不如從前。
【5】新冠肺炎病毒不斷變異，對人體的傷害極大，如今又首度發現，母乳內也檢測出新冠病毒，引發可能傳染嬰兒的擔憂。
(中時電子報)
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