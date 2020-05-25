為了紀念火箭傳奇球星「T-Mac」麥格瑞迪在25日這天迎來41歲生日，NBA特別在臉書粉絲團上面分享，當年麥格瑞迪不可思議在33秒內連拿13分，幫助火箭81比80氣走馬刺的經典畫面，就算相隔快16年重溫，仍讓人看到熱血沸騰。

時間回到2004年12月9日這天，當時擁有「GDP連線」吉諾比利、鄧肯與帕克的馬刺，來到火箭踢館面對「姚麥連線」姚明、麥格瑞迪，正當打到最後1分鐘，火箭仍以64比74落後，看起來已經大勢已去，麥格瑞迪卻不願認輸。

麥格瑞迪先在最後35秒投進三分球，把比數追成71比76，就算馬刺總教練帕波維奇趕緊換上防守悍將鮑溫伺候麥格瑞迪，他卻馬上又完成「四分打」，接著最後11.2秒投進三分球，一口氣連拿10分，火箭也把比數追成78比80。

接下來的畫面讓滿場火箭球迷不敢置信，因為暫停過後，馬刺發邊線球，竟然出現掉球失誤，麥格瑞迪一撿到球，就直接運過半場，然後在最後1.7秒投進逆轉三分球，沒有暫停可用的馬刺，只能靠帕克運過半場出手沒進，火箭竟然贏了！

(中時 )