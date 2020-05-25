隨著美中衝擊加劇，大陸半導體產業去美化的動作將更加快腳步，對於NRE(委託設計)、ASIC(客製化晶片)等相關IC晶片設計產業，將在大陸市場獲得更多訂單機會。創意(3443)在本波大陸加速自主化的浪潮下，點名為受惠股，加上其有台積電(2330)先進製程力挺，產業地位穩健，今股價開小漲震盪盤中翻紅拉高，漲幅逾1%，朝向月線靠攏。

在美中等不確定因素下，創意認為今年將會是充滿挑戰及機會的一年，將積極提升晶片設計服務的接單能力，擴大在晶片設計服務的市占率及領先優勢。

有鑑於全球客製化IC市場需求持續受終端應用多元化帶動，同時來自品牌科技大廠自製晶片的需求，以及美中貿易談判升級為科技戰，導致大陸半導體加速自主化下，讓創意未來營運成長依然可期。

自2019年美中貿易戰開打後，大陸重要戰略產業自主化及去美化即訂立確立方向，因此本次美國禁令，雖短期衝擊5G產業鏈上下游，但預期加速自主化及去美化的步伐更加足馬力。

分析師表示，美中關係持續碰撞，造就一個世界兩套標準，預期短期大陸居於劣勢，但國家力量扶植戰略產業，將有別西方國家利潤導向發展企業，預期將更有效精準的快效提升，故中長期大陸產業供應鏈去美化，將使得供應鏈非大陸企業皆必須符合美中規範，相關成本勢必提升。

創意第一季受到新冠肺炎疫情衝擊，加上原本就是傳統淡季，財報表現不如預期，營收31.69億元，營業淨利7352.4萬元，淨利9874.2萬元，年衰退35.32%，每股獲利0.74元，毛利率24.1％。

創意4月營收10.77億元，月減少10.19%，年增加37.46%；前4月營收42.47億元，年增加26.97%。

(時報資訊)