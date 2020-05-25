三星S20銷售狀況不佳，且華為又遭美國新禁令衝擊，大立光(3008)等三星及華為供應商今天盤中成為台股殺盤重心，大立光(3008)、超眾(6230)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)盤中股價聯袂下挫。

新冠肺炎疫情全球延燒，原本被視為非蘋智慧型手機銷售旺季的上半年受疫情影響銷售冷颼颼，三星主要銷售重心—韓國因是亞洲疫情重災區之一，且歐美新冠肺炎疫情自3月大爆發，造成Galaxy S20銷售表現不佳，對供應商拉貨呈現減緩或暫停。

除三星S20銷售不佳，美國商務部針對華為頒布新禁令，讓去年因美國禁令海外銷售受到影響的華為雪上加霜，相關供應商亦同步承壓。

智慧手機市場需求疲弱，讓手機相關供應商第2季營運受到影響，大立光預估，4月比3月差，5月比4月下滑，雙鴻、泰碩亦保守看待第2季手機出貨，所幸雙鴻及泰碩分別有伺服器、商務NB及5G基地台等產品出貨暢旺，兩家公司第2季營運有機會挑戰單季歷史新高。

由於智慧型手機市場看淡，近期法人亦多站在賣方，大立光、雙鴻、泰碩及超眾均遭減碼，今天盤中股價亦逆勢走跌。

(時報資訊)