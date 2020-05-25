國發會主委龔明鑫接受媒體訪問時說，振興券規劃付1000元換3000元，且不排富。據幕僚作業規劃，振興券實際預算可能高於460億元，面額最小100元、最大1000元，若以非紙本方式消費，像是在7月15日以後刷到3000點時，之後會再退回2000點，中低收入戶可免付費領取3000元振興券。

知情人士指出，振興券付1000元換3000元的部分原則上是對的，但這是指紙本部分。而包括電子支付、信用卡及電子票證部分，方式則有不同，必需先消費3000元，之後再退款2000元，設計會更簡便，例如以電子支付在7月15日以後刷到3000點時，就會退回2000點，但中低收入戶部分，可以直接領3000元，由政府直接負擔。

另外，由於不找零，振興券的面額也會「有大有小」，最小的可能100元，最大的部可能1000元；至於預算部分外傳高達400億元，知情人士表示，由於不止發錢，還要考慮通路運費、手續費、發送及回收相關成本，實際金額可能高於460億元。相關幕僚規劃預定本周向蘇揆報告，報告完才能確定支付方式，有可能在5月底6月初對外報告。

行政院發言人丁怡銘表示，目前振興券的領售細節已進入最後規劃階段，方向就是「好領、好用、好刺激」3個原則。除了實體券，也希望加入非實體券的使用，方便各種不同消費習慣的人使用。

他說，振興的目的是要在疫情過去後，讓民眾願意出來消費，所以政府也希望民眾負擔一部分，而政府負擔大部分，讓小商家、攤商、受衝擊的觀光相關產業能夠衝一波消費熱潮。

丁怡銘指出，外界所擔心窮苦民眾難以負擔的部分，蘇揆也親自交代要讓中低收弱勢，可以免費取得，讓全民都能參與這次的振興。至於其他細節，院長希望各部會等規劃完整後再對外一起公布，目前排定在 6月初。

(中時 )