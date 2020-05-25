由外貿協會辦理之「TTS Insights線上專業展系列報導-機械專輯」，將於5月25日於線上首映，可至外貿協會TTS D’Channel觀看，獲取機械產業於疫情下之機會與挑戰。

臺灣機械產業已成為兆元產業，但新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，高科技與製造業重新洗牌，後COVID-19時代全球供應鏈勢將重組，外貿協會為協助機械業廠商掌握全球產業現況與後疫情時代反彈商機，因此推出此專題節目，邀請外貿協會祕書長葉明水擔任開場引言，重量級產研代表包含工研院機械所所長胡竹生、友嘉董事長朱昱維與臺中精機董事長黃明和擔任與談貴賓，一同探討機械產業現況，詳盡分享疫情下市場洞見、產業全球版圖及臺灣可能機會。

針對機械業主力市場，如印度、越南與墨西哥，則由外貿協會駐地主任現場連線直擊當地機械業於疫情下的市場狀況。另外貿協會向來致力協助業者拓銷海外市場，由展覽業務處組長黃薇蓉介紹外貿協會辦理的七項機械類展，包括亞洲第二大、全球第三大工具機展-「臺北國際工具機展TIMTOS」、「臺北國際塑橡膠工業展(Taipei PLAS)」等，並說明在疫情下外貿協會臺灣專業展提供的五大整合式線上服務，例如2D線上展覽、線上採購洽談會、線上國際論壇等，確保廠商商機不中斷。

(時報資訊)