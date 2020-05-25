台灣新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣導「防疫新生活」，指揮官陳時中周末親赴墾丁示範「樂活防疫」。隨著民眾信心回升，近期餐飲業來店用餐人潮已見回溫，後續在國旅活動逐漸復甦下，觀光旅宿業景氣逐漸走出冰封期，營運可望谷底回升。

在營運終見復甦曙光契機下，觀光類股不畏大盤上下震盪，今（25）日開高走高、飆升5.52％至90.46點，創1月底以來近4月高點，早盤維持逾5％漲幅，領漲大盤各類股。其中，又以飯店股及旅遊股漲勢最強勁。

飯店據點多位於中南部及風景區的華園（2702）、夏都（2722）、高野（2736），以及擁有遊樂園的六福（2705），今日股價開高後齊攻漲停。雲品（2748）同步開高走揚，盤中大漲8.7％至46.85元。

旅行業者股價同步獲得振奮，鳳凰（5706）強攻漲停價34.4元、雄獅（2731）大漲8.46％至75.6元，山富（2743）勁揚5.96％至16元、五福（2745）勁揚5.73％至16.6元，易飛網（2734）亦上漲4％。

餐飲股在買盤敲進下表現亦強，經營85度C的美食-KY（2723）強攻漲停價114元，股王瓦城（2729）同步飆升8.67％至244.5元，王品（2727）大漲8.09％至73.5元，今年以來營運成長動能強勁的豆府（2752）亦勁揚6.94％至115.5元。

法人認為，隨著國內疫情趨緩、「防疫新生活」使民眾在兼顧防疫下逐漸恢復日常生活，隨著外出用餐及活動信心回升，先前來客因疫情受創的餐飲類股可望率先走出谷底，營運狀況將回升。

至於飯店業及旅行業，由於出境禁令尚未解除，民眾對國旅需求增加，亦可望增添動能，帶動營運走出谷底的最壞時期。不過，由於國際客及商務客商機缺口大，預期仍須等待全球疫情降溫，才可望逐步重返以往水準，營運動能相對受限。

(時報資訊)