國票投顧投研部最新報告指出，此次《港版國安法》的推進將確立中國涉港事務心意堅決，將拉長中國脫離泥沼的時間，影響所及，近期地緣風險當使短線美元偏強，中港股匯相對承壓，也將廣泛影響到亞洲股匯金流的表現。受此衝擊，台股今（25）日一早最低摜壓近日點、來到10,719點，隨後回穩至平盤上下。

國票投顧指出，上周五全國人大會議時中國國務院總理李克強表示，當局將在香港採取行動以維護國家安全，依此需要建立健全香港、維護國家安全的《港版國安法》，該法據傳人大將於本周28日表決，整個立法步驟最早於6月便可完成，且將被納入基本法「附件三」中，屆時將代表中國當局可繞過香港立法程序，突破香港基本法第23條國家安全法至今還未能通過的瓶頸。

此外，由於《港版國安法》草案中已涉入防範境外勢力干預特區內部事務的範疇，國票投顧認為，美中的地緣博弈至此與香港局勢直接畫上等號；另可留意的是，本周27日懸宕已久的《國歌法》即將進行二讀，倘若順利通過甚至趕在立法會於7月休會前走向三讀，則外界對於香港的總體前景將更為擔憂。

國票投顧指出，美國將依前述法案的立法進程決定香港特殊地位的去留：影響所及，倘若香港的特殊地位遭取消，美國將對港徵收與中國任一城市同等的關稅並實施進出口限制，大大降低港對中的轉口價值，亦有礙外資企業在香港運營的意願。

相對地對中國而言，若香港失去部分做為中國海外融資中心的功能，加上美國證交所對中資企業上市設下更高的門檻與更嚴格的監督機制，未來中國對外籌資的難度必然加劇。此外，除了美國之外，對香港局勢表達嚴重關切的還有英國、澳洲和加拿大。

國票觀點提出，就短期來說（六四之前）中（立法會改選）期香港地緣難平靜，將壓抑中國復甦步調，股匯難脫偏空格局：近日港府已將公眾聚會禁令延長至六四，然觀察此與兩會召開直至六四事件紀念日的期間相符，應可順勢推論此乃港府試圖抑制抗議聲浪而為。

影響所及，國票投顧推測，近期地緣風險當使短線美元偏強，中國、香港股匯則相對承壓，也將廣泛影響到亞洲股匯金流的表現，惟歐美印鈔格局仍在，估計台股將因較堅韌的基本面而相對有撐。

至於中期而言，國票投顧解讀認為，此次《港版國安法》的推進將確立中國涉港事務心意堅決，估計在今年9月立法會換屆選舉前，北京當局都將主張對香港政事加強監督，恐阻礙國際投資者對前進陸港市場的意願，拉長中國脫離泥沼的時間。

(工商 )