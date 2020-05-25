中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日帶隊南下墾丁展開「樂活防疫」行程，所到之處無不吸引大批粉絲朝聖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

陳時中赴墾丁示範防疫新生活

最強業配王發威！疫情指揮中心指揮官陳時中23日晚間南下墾丁，身穿花襯衫、腳踏木屐推廣「防疫新生活」，屏東觀光產業盛讚「最強業配王」陳時中率防疫五月天力推墾丁，團體與散客商機回溫衝新高，陳時中穿的花襯衫更是爆紅，詢問度爆表，將研議量產上市。

陳時中23日現身墾丁街頭，一席花襯衫超級吸睛，立委周春米現場送上一雙木屐，陳時中也立刻穿上，帶著防疫五月天從墾丁街頭逛到街尾。陳時中行銷墾丁成效如何？屏東縣觀光產業表示，鄭重肯定最強業配王陳時中率防疫五月天力推墾丁，團體與散客商機回溫衝新高。

屏東縣觀光產業發表聯合聲明，表示陳時中率領防疫五月天為墾丁站台，宣示「防疫新生活、快樂屏東遊」，讓屏東各飯店民宿紛紛接獲散客與團體旅遊訂單，業績衝新高，各業者對全台最強業配王陳時中與屏東最強業配王潘孟安同框，力挺屏東觀光，表達高度讚賞！

另據中央社報導，屏東縣觀光協會總幹事張福生指出，陳時中穿的花襯衫和木屐受到熱烈歡迎，廣大民眾來電詢問哪裡買，觀光協會及產業聯盟近日將開會研議量產上市；而木屐可在恆春鎮老街上的木屐店買到。

屏東縣觀光產業更期盼，陳時中與防疫五月天，再到屏東，體驗四重溪與旭海溫泉，聆聽排灣族與恆春民謠美聲，到滿州賞壯麗銀河與流星雨，並深入11個生態旅遊社區、浮潛小琉球與海龜嬉遊、品嚐源自屏東的世界金牌可可等，從屏東出發，帶動台灣整體的觀光產業復甦。

(中時電子報)