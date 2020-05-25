買房之前，通勤的方便程度，是普遍民眾最重視的購屋考量之一，中國城市規畫設計研究院近日聯合百度地圖慧眼發布《2020年度全大陸主要城市通勤監測報告》顯示，總體來說，不管是北上廣深，還是寧杭漢蓉等二線城市，「通勤半徑」40公里就是大部分人可接受通勤極限值。換言之，超過這個通勤範圍的房屋，購買前就要思考後序的轉手問題。

根據報告，其對「通勤半徑」的定義是「構建覆蓋90％中心城區通勤人口的空間橢圓，以橢圓長軸半徑定義為通勤空間半徑，體現城市需要交通服務支撐的空間尺度」。數據顯示，通勤半徑和房價高低基本成正比，房價越高的城市，通勤半徑就越高，北京和深圳的「通勤半徑」全國最高，都達到40公里。

其次，是上海，達到了39公里；重慶雖然房價不高，但屬於多中心城市，通勤邏輯和單中心城市不太一樣；天津通勤半徑也達到37公里，可能與城市的雙中心格局有關，畢竟濱海新區距離老城區超過40公里。

相比而言，廣州的通勤半徑只有31公里，和京滬深比起來，算是很幸福了；一方面，這與廣州房價相對較低有關；另一方面，也和廣州的單中心空間結構有關。

總體來說，不管是北上廣深，還是寧杭漢蓉等二線城市，40公里就是大部分人可接受通勤極限值，這也可供民眾購屋時做一參考。

需要注意的是，滴滴出行此前也發布過類似的出行半徑排名，當時的數據顯示，32公里是大陸大城市普遍的極限半徑；不過，該排名只計算了汽車通勤的半徑，而住建部和百度地圖的這個報告，綜合計算了地鐵、公交、私家車等多種出行方式，得出的極限半徑是40公里。

這說明，城市半徑是個動態數值，它會隨著交通技術的升級，不斷突破舊的極限值；當城市從汽車時代邁入軌道時代後，極限半徑就增加了10公里，而且，這個極限半徑肯定還會繼續突破，因為不少城市已經在建設高速地鐵了，例如廣州地鐵18號線，時速就高達160公里，把50公里外的南沙拉入半小時生活圈。

(旺報 )