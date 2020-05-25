低放廢棄物放哪？原能會：2025完成中期暫貯 12:392020/05/25 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原能會主委謝曉星。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核電廠的放射性廢棄物最終處置場選址與興建都面臨重重困難，行政院提出可不用經過公投的中期暫貯方案因應。原能會主委謝曉星25日在立法院備詢時表示，目前低放廢棄物集中式貯存設施方案啟動後，應於3年內完成場址選定及土地取得作業，5年開始興建，8年內設施完工啟用，意謂2025年就要啟用。 (中時 ) #廢棄物 #興建 #方案 #設施 #中期 也許您會感興趣 推薦閱讀 營建廢棄物無處去 新北議員建議爭取回填台北港 15:242020/05/21 生活 周勝考建議 廢棄物回填台北港 04:102020/05/22 地方新聞 廢棄物無處去 新北業者叫苦 04:102020/05/23 地方新聞 急功近利 小心官逼民反 04:102020/05/23 地方新聞 新北查獲外縣市廢棄物 環保局：待中央通盤協調 18:072020/05/23 生活 赫見核能燃料棒 虛驚一場 04:102020/05/24 社會新聞 濫倒廢棄物 新北跨縣市追捕 04:102020/05/24 地方新聞 整頓垃圾山引戰 環局轟倒果為因 04:102020/05/24 地方新聞 做到位 公園市長未必是負評 04:102020/05/24 地方新聞 都會大小事》濫倒廢棄物 新北跨縣市追捕 08:372020/05/24 生活 生活熱門新聞 陳時中墾丁行這人旁邊黏緊緊 網友氣炸：他竟有臉來 - 生活 好市多驚見超夯龐然大物 網：每車都一隻 - 生活 威力彩頭獎衝破5億 這3生肖財運最旺 - 生活 周一變天 氣象局：梅雨再下4天 2地區雨最大 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。