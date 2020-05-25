核電廠的放射性廢棄物最終處置場選址與興建都面臨重重困難，行政院提出可不用經過公投的中期暫貯方案因應。原能會主委謝曉星25日在立法院備詢時表示，目前低放廢棄物集中式貯存設施方案啟動後，應於3年內完成場址選定及土地取得作業，5年開始興建，8年內設施完工啟用，意謂2025年就要啟用。

(中時 )