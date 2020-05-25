北檢曾拍賣蒲念慈的名牌包。(資料照片)

41歲婦人蒲念慈被控成立臉書社團，藉團購詐騙2.5億，439人受害，被判刑14年定讞，入監服刑。台北地檢署僅沒收拍賣她轎車、名牌包，追回59萬多元犯罪所得，檢方日前公告讓被害人聲請返還。據指出，因被害人數眾多，估算被害人最多只能拿回幾千元。

檢方調查，蒲念慈涉嫌自2014年間起成立「309社團」、「WHY and 1／2熊媽咪買翻天」臉書社團，靠揪團團購食品、兒童用品累積信用。之後蒲以6折價格販售BMW、奧迪名車，吸引會員爭相訂購。

但蒲因資金不足無法交車，在100筆名車訂單中僅交車2輛，還謊稱「低價需要等待」，最後蒲避不見面，被害人遍及全國。北檢2017年間起訴蒲。法院審理期間，蒲說沒錢還，宣稱「會開小吃攤賺錢還清」；去年9月24日，高院以蒲詐騙金額高達2億5167萬1447元，439人受害，依詐欺罪判蒲徒刑14年確定，蒲已入監。

2017年，北檢為追徵蒲的犯罪所得，透過行政執行署台北分署拍賣她名下的豐田Camry轎車及CHANEL、Gucci、LV等5個名牌包。由於蒲名下沒有財產，至今年5月8日止，僅沒收59萬6820元，與她詐騙的2.5億元相距甚遠。

據了解，不少被騙民眾紛紛向法院提起民事訴訟求償，雖法院判決蒲應還錢，但因蒲入監，被害人並沒有拿到錢。

北檢日前將追徵蒲女犯罪所得59萬6820元，公告讓被害人提出聲請，聲請期限至今年9月23日為止。據悉，因被害人數眾多，估算被害人最多只能拿回幾千元。

(中時 )